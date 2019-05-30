新莊警分局新莊所張姓員警2月間為周姓男子尋找遺失在計程車上的手機，但張員查詢資料時，卻讓一旁的周男觀看並順手抄下電話，張姓警員也因洩漏運將手機號碼，今遭新北地檢署依瀆職罪嫌處分緩起訴。

檢方指出，張姓員警今年2月17日在新莊警分局新莊所值勤時，接獲周姓男子手機掉落在計程車的遺失物案件，張員受理報案後，使用派出所電腦透過「計程車駕駛人管理系統」，查詢計程車邱姓駕駛的姓名及電話。

就在張姓員警開啟電腦查詢資料同時，周姓失主也大喇喇在一旁觀看查詢頁面內容，還順手把邱姓運將的姓名及電話抄錄下來，還當著張員的面前打電話詢問，邱姓司機劈頭也質疑「你怎麼有我的電話號碼？」

邱姓司機到案後聲稱並未載過周男，懷疑周男另有所圖才藉此查詢他的個資，張姓員警雖然稱並不知道周男打電話給運將，仍因洩漏民眾個資吃上瀆職官司。

檢方勘驗派出所間視錄影畫面，確認姓張員查詢電腦資料時，任由周姓失主在旁觀看，還在一旁打電話詢問，明顯失職。

惟檢方認為，張姓員警是在接獲報案後為民眾尋回手機、偵查是否有侵占案件等情，並不是為了自己或第三人不法利益，令張姓員警當庭立悔過書、向國庫支付2萬元處分金，以換取為期1年的緩起訴處分。

(中時 )