雲林縣議員蔡岳儒居間協助，引進南管師資進入北港北辰國小，多位小朋友已經能有模有樣地唱上一曲。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡岳儒（後排右四）居間協助，引進南管師資蘇仁義（後右三）等進入北港北辰國小，為復興及傳承傳統戲曲扎根。（許素惠攝）

南管逐漸沒落，相關教師更是少之又少，雲林縣議員蔡岳儒為了復興文化，居間邀請雲嘉嘉3縣市僅存的汾雅齋南管團樂師蘇仁義等，義務教雲林縣北港北辰國小學童，原以為家長會覺得太八股，不料，大家都很支持，讓傳統樂曲傳承現出希望。

蔡岳儒指出，南管源自漢朝，迄今1800多年，有「御前清音」之稱，古笨港曾盛極一時，當時館閣林立、人才輩出，街坊廟會處處弦歌不輟，如今卻樂聲消，人跡匿，實在可惜。

南管一師難求，8年前成立的汾雅齋是雲嘉嘉目前僅有的南管樂團，蔡岳儒登門求師，為推廣所苦的團長蘇仁義喜出望外，爽快答應帶著團員義務教小朋友。

校長陳明誌表示，家長支持孩子學習古樂，始料未及，該校影像社拍攝藝閣《嬉遊記》以南管配樂，一口氣入選印尼和土耳其國際影展，7月將受邀參加韓國釜山影展，讓傳統古樂登上國際舞台。

蘇仁義說，「北港囝仔不怕炮、街頭四處是弦歌」，北港藝陣蓬勃，藝閣由南管伴奏，街頭熱鬧傳唱老輩人的共同記憶，該樂團使命是薪傳，殷盼南管雅樂早日復興。

(中時 )