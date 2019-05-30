廖柏雅將於6月2日在hito流行音樂獎頒獎典禮演出，首次站上台北小巨蛋開唱，廖柏雅說：「有種美夢成真的感覺，記得第一次去小巨蛋，是六年前看聯合公園（ Linkin Park）的演唱會，無論是場地及聲光效果都讓我很震撼，當時就立下宏願，希望有一天也能夠到小巨蛋表演。」非常重視這次演出的他，自掏腰包15萬打造短短5分鐘的表演節目，屆時將又唱又跳又拉小提琴，忙得他自嘲是整自己，「快弄到人格分裂了」。

廖柏雅將在hito流行音樂獎頒獎典禮演出。（柏雅音樂藝術工作室提供）

為了這次演出，廖柏雅早在一個月前開始準備，原本就擅長小提琴及唱歌的他，把專輯中的強力節拍主打歌〈愛上陌生人〉改編成更電更炸的舞曲風格，希望在這套表演中展現自己生平第一次的舞蹈處男秀！除了白天在練舞教室彩排，他晚上還透過視訊跟編舞老師「深夜視訊約會」，笑說：｢因為很多細節都是環環相扣，比如說我要如何把麥克風給舞者，再從舞者身上拿小提琴，這些小細節設計又要兼顧到動作很酷，都跟舞蹈老師討論很久。但因為編舞老師最近都在大陸出差，所以只能趁著半夜他工作結束後，透過視訊盯著我練習。」

廖柏雅將在hito流行音樂獎頒獎典禮演出。（柏雅音樂藝術工作室提供）

除了籌備演出，他也積極創作新作品，預計下半年推出單曲，藉著近期勤跑30場校園、與學生互動找尋靈感外，今年暑假他計畫去美國柏克萊音樂學院參加夏季研習營，廖柏雅說：「希望讓自己在流行音樂及歌唱這部分更進步，並找不一樣的方式去呈現自己喜歡的音樂，自己脫離學校生活有5、6年的時間，對於重返校園非常期待！」

(中時 )