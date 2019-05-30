投入選舉的人泰半胸有成竹，雲林縣斗南鎮民代表彭新銘要參選雲林縣第2區立委，卻先將敗選感言準備好，他強調，深知自己當選的機會很渺茫，即便如此，他還是要選，目的是想鼓勵年輕人不要怕失敗，勇於參政。

28歲的彭新銘掘起於地方政壇傳奇又意外，幼年離開故鄉，因求學才了解家鄉的好，虎尾科技大學畢業後在斗南鎮公所任約聘雇人員近5年，沒錢沒人，投開當天還在上班，只花5萬元做行動看板、布條等，靠小折拉看板趴趴走，不料竟當選。

如今要再挑戰選立委，他說自己非好高鶩遠，而是想爭取改變社會的門票，有位老師告訴他，雖然選不上，但仍應該選，唯有如此，才能放下得失心，真正去學習，奠定足夠基礎，過程中能讓自己擁有足夠能力承受更大責任，也才能鼓勵更多年輕人參政，不怕敗選。

彭新銘準備好敗選感言，不怕被人譏唱衰自己，「這次立委選舉，我沒有背景也沒有資源，但能改進我的不足，並累積大量經驗，我本來就在敗選的認知下參選。往後我仍會將所學運用在下次選舉，努力不懈，謝謝把票投給我的人，讓我知道有人支持我，這是我前進的最大動力。」

彭新銘強調，即便如此，過程中仍會做到最好，希望他的行動引領更多年輕人參與政治，讓大家知道政治非遙不可及的高牆，鼓舞年輕人站出來為改變社會盡心力。

(中時 )