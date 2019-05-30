未全力防堵非洲豬瘟疫情，農委會30日召開記者會說明防疫工作進度。農委會副主委黃金城指出，依據世界動物衛生組織(OIE)最新訊息顯示，越南回報的非洲豬瘟疫情已達44省、共2782個案例；但大陸公布的疫情僅達140例，不合比例，傳播風險仍不可忽視。

農委會指出，非洲豬瘟國際疫情仍然嚴峻，依據OIE最新資訊，在歐洲、非洲數國及亞洲4個國家(大陸、蒙古、越南及柬埔寨)持續發生疫情；另外香港屠宰場11日亦發現案例，顯見疫情擴散並未趨緩。

黃金城表示，大陸非洲豬瘟疫情仍相當嚴峻，這不僅是他個人意見，在歐盟、美國等地也是共識；美方更估計，大陸目前已有2.5億頭豬隻遭到感染。

農委會表示，在入境旅客違規攜帶肉類產品裁罰部分，自去年12月14日至今年5月26日共計裁罰962件，來源國家排行依序為大陸、越南、日本、韓國、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼及緬甸；其中裁罰 20 萬元的案件293件，包括來自大陸281件及越南12件；經裁罰20萬元未立即繳清罰款遭拒絕入境之外來人士107件，未繳清罰款前將持續禁止入境。

農委會指出，在旅客棄置或違規攜帶肉品監測部分，自 去年8月27日至今年5月16日，已完成檢測 1,625件，陽性案件59件 (57件來自大陸、2件來自越南 )，來自大陸檢出陽性率仍高，分別為去年10月1例（0.6％)、11月2例(1.1％)、12月4例(2.2％)；今年1月11例(6.2％)、2月11例(8.0％)、3月5例(3.9％)、4月12例(7.6％)、5月11例(7.5％)，顯示大陸豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險不可忽視。

農委會強調，為避免網際網路平臺（如電商業者）販賣未經檢疫輸入之檢疫物，而增加動物傳染病散布之風險，已擬訂「動物傳染病防治條例」修正草案，請網際網路平臺辦理加註有關宣導防檢疫的必要警語、保存刊登者、販賣者或訂購者個人資料及限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容等工作；該會亦同步修正罰則，違反上述規定者將裁罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。該草案已於8日經行政院法規審查會審議通過，待提報行政院院會。

農委會指出，配合非洲豬瘟防疫，為強化活豬及屠體運輸車輛的追蹤作為防疫管理與疫情回溯，該會已將裝設全球衛星定位追蹤系統(GPS)列為活豬及屠體運輸車輛之法定規範，並提供獎勵措施，截至5月28日止已裝設930輛，依進度6月底前將全數完成。

農委會表示，廚餘養豬場轉型部分，依據各縣市政府資料，目前全國已取得廚餘再利用檢核743場、配合轉用飼料1,058場、申請退場補助計134場，其餘未配合轉型者，除現況未養豬外，尚有33場須加強稽查與輔導，該會已要求各縣市政府積極處辦；另為落實執法，自107年底迄今，各縣市政府業依畜牧法裁罰廚餘養豬場90案、依廢棄物清理法裁罰122案。

農委會補充，針對供應端午節包粽的豬肉需求，已調配今年5月份毛豬預供上市59.7萬頭，較去年同期實際供應58.8萬頭，增供9千頭，每日平均供應量約2.2萬頭與近5年平均相當，供應平穩。

農委會指出，本年1-4月冷凍豬肉進口3.2萬公噸與去年同期相當，國內進口豬肉存量充裕；國內豬肉零售價格持穏，年初迄今與去年同期相比無大幅波動；另毛豬已協調大宗供銷系統於節前7個交易日每日供應量增為24,594頭（較平日增11.8％），並協調台糖公司增供1成，整體供應足以應節前市場需求。

(旺報 )