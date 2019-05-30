台北電影節30日發布最新片單，囊括世界各地的奇幻佳片，其中由7位台灣導演與眾多台灣實力派演員聯合演出的《鏡文學驚悚劇場》，將連續兩晚來到中山堂舉行世界首映；另外也選映加拿大名導德尼柯特入圍今年柏林影展主競賽的靈異題材作品《鬼鎮疑雲》、勇奪今年鹿特丹影展最佳影片金虎獎的《完美現在時》。

陳宏一導演的《虎》描寫丈夫對外遇妻子復仇的故事。(北影提供)

台片部分由鏡文學出品，攜手華文創共同監製，集合卓立、陳宏一、王威翔、劉邦耀、林冠甫、沈騏、李育丞7位導演，透過7部混合類型的短片，窺探人在困境中的恐懼與軟弱，短片包括由温貞菱、蔡淑臻主演，清除詭異污漬的《打掃》；吳昆達對外遇嬌妻展開復仇的《虎》；林鶴軒每日都會在固定時間車禍死亡的《肇事者逃逸》；謝欣穎、張詩盈與白潤音、白小櫻偷偷隱藏秘密的《住戶公約第一條》；許時豪與廖雅珺共度結婚紀念日時讓時光倒流的《樂園》；王渝屏偷盜正妹照片邂逅黃河的《完美Lily》；以及林子熙和夏騰宏步入黑暗人生的《隧道》。

林鶴軒(右)與韓笙笙在《肇事者逃逸》中遭遇神秘事件。(北影提供)

2019台北電影節自6月27日至7月13日於臺北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦，選片指南則定於6月15日舉行，現場並將販售限量200張的「中山堂日場影迷通行證」，更多購票資訊請洽台北電影節官方網站。

(中時 )