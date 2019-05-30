首屆「台中購物節」即將在7月10日開跑，為讓民眾享有更多優惠的商家折扣，市府從5月開始招募優惠商家，招攬優質商家加入。市府經濟發展局30日在市政大樓舉辦優惠店家招商說明會，無限商機吸引百貨、觀光旅遊、商圈、行動支付業者共250人參與。市府期盼藉說明會招募更多店家，讓台中在暑期成為全台最好康、好玩的消費勝地。

經發局說明，購物節活動期間，民眾只要在台中任一店家消費，上網登錄發票累計滿500元，即可參與抽獎。為鼓勵店家踴躍參加並提供更多的好康優惠內容，市府釋出配合店家「點數三倍計」利多，只要民眾在已報名的優惠店家消費，登錄參與抽獎的消費金額立即變成三倍，不只民眾能獲得更多抽獎機會，也讓民眾有誘因到特定店家消費。

經發局表示，今日招商說明會現場，參與的各家百貨業者、觀光旅遊業者、商圈店家均表示願意加入，並共同協助宣傳台中購物節；此外，LINE pay、台灣pay、生活便利pay等多元支付業者也來到現場了解台中購物節，尋求共同合作的機會，

經發局強調，目前已參加活動的百貨及量販業者包括豐原太平洋百貨、新光三越、大遠百、廣三sogo、金典綠園道、中友百貨、日曜天地、麗寶 OUTLET MALL、MITSUI OUTLET PARK 台中港、家樂福、愛買、大潤發等；連鎖商家如全聯、楓康、7-11及全家等也都先後加入；連鎖餐飲業包括麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡等也都紛紛響應，歡迎有興趣的商家踴躍上活動網站（ https://www.taichungshopping.tw/）踴躍報名，讓讓台中成為今年暑假首選必遊城市。

(中時 )