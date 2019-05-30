還在苦惱端午連假無處去？不妨來個科學知性之旅，台南市南瀛科學教育館在7日到9日的端午節連假規畫奔月歷險太空動物互動特展、2D星象劇場等並於6月8日夜晚安排觀測木星的體驗，天文館邀請民眾一起飛向宇宙。

天文館表示，在人類登月第50周年期間，首次規畫以紀念動物幫助人類太空航行研究的偉大貢獻為主題的特展，時間從6月7日開始為期1年，帶領著大家探索宇宙奧秘，若購買套票可參加「尋找太空夥伴」任務遊戲，陪著太空犬萊卡找尋失蹤的動物夥伴，成功後可獲得小禮物。

因應端午佳節，館區於3天連假下午在賽堤廣場舉行「月艇資源輸送比賽」，藉由搬運水球趕跑炎熱的夏日，每天2梯且每梯上限8組額滿為止，獲勝者可得到端午立蛋燈。除了特展和水球比賽，在連假期間提供民眾免費觀賞2D「勇闖太空」劇場，每日限定1場僅140個名額。

6月初為最適合觀測最大行星—木星的時刻，天文館在6月8日周六夜晚策畫用望遠鏡觀測木星的體驗和木星衝講座，詳細資訊可至南瀛科學教育館官網查詢。

(中時 )