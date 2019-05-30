LLADRÓ Atelier系列即誕生於LLADRÓ Atelier設計工作室，由西班牙知名的鬼才設計師Jaime Hayon為專案藝術主導。（居禮名店提供）

居禮名店代理葡萄牙Vista Alegre瓷器，與大師Jaime Hayon聯名之作，盛大展出，FOLKIFUNKI系列展現設計師Jaime Hayon想像力，透過餐瓷、瓷偶描繪線條描繪他心目中的葡萄牙。

盤點當代設計重要的設計師名單，來自西班牙的Jaime Hayon無疑是橫跨藝術文化、媒體業界公認的閃耀新星。與葡萄牙精瓷國寶品牌Vista Alegre合作推出Folkifunki系列，Jaime Hayon以他一向趣味怪奇又無比奔放的想像力，透過率性而童趣的線條描繪他心目中的葡萄牙公雞、各式動物和鄉村意象。一系列造型搶眼逗趣的花瓶擺件以Jaime Hayon招牌式的摩登輪廓和幾何圖紋配色，再堆疊此系列主題圖騰─豐富的構圖安排，使此系列每件作品都像一段精彩的影像畫面，每次端詳都是驚喜，值得收藏反覆玩味。

Vista Alegre來自葡萄牙，擁有近兩世紀精湛的製瓷工藝，更與世界馳名的當代設計大師跨界合作，將不同類別的設計創作以瓷器詮釋出一次次令人驚艷的豐富作品，居禮名店引進一系列精彩的跨界作品，包含可謂高級訂製服代名詞的Oscar de la Renta，當代設計巨擘Marcel Wanders，行家欽點天才新銳Bruno Jahara等。Vista Alegre已於居禮各百貨通路販售，即日起至6月23日品牌85折優惠。

西班牙雅致瓷偶LLADRÓ成立超過半世紀，以瓷藝術為媒介，結合LLADRÓ品牌內部設計師與各領域藝術家創意，推出藝術感十足的居家時尚擺件。LLADRÓ Atelier系列即誕生於LLADRÓ Atelier設計工作室，由西班牙知名的鬼才設計師Jaime Hayon為專案藝術主導，LLADRÓ Atelier設計工作室秉持獨一無二的創意與純手工製作於西班牙瓦倫西亞總部生產，讓瓷偶藝術以全新的面貌表現。LLADRÓ雅緻瓷偶與Jaime Hayon連袂推出”The Fantasy Collection”系列與The Guest公仔系列，Jaime Hayon天馬行空的創意幻化成各式令人愛不釋手的瓷偶作品。西班牙雙國寶的創意激盪，讓瓷偶藝術再登新高峰，也讓居家空間多了更多裝飾選擇。

(中時 )