愷樂響應「愛盲蒙眼挑戰」公益活動。（新視紀整合行銷提供）

為響應愛盲基金會所發起的「愛盲蒙眼挑戰」公益活動，近日包括愷樂、馬修連恩、孫安佐及網紅等人熱情響應，並親自體驗視障者的不方便。愷樂近日在網路挑戰蒙眼寫字，「心想事成」四個字雖然書寫速度算快，但字體明顯不整齊，一度擔心寫到桌上；她說：「平常覺得輕鬆簡單的事情，一旦蒙上眼睛後，就變得很困難。」藉此呼籲大家關心視障與低視能朋友。

熱愛健身的孫安佐也熱挺公益，嘗試矇眼沖泡早餐健康飲品，直呼：「閉著眼做平常熟悉的事情，真的都變得困難了。」馬修連恩也挑戰蒙眼寫「lights out with love」，結果卻像是鬼畫符，雖然幽默自嘲，但他更能體驗看不見所要面臨的恐懼更大。

吳鳳則挑戰整理女兒的書架，雖整理完畢還是有點亂，不少書的位置上下顛倒，吳鳳直呼：「真一的點都不簡單。」希望透過自身體驗，號召更多朋友對於視障議題的鼓勵與認識。

(中時 )