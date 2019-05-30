針對6月中旬大陸舉辦的「海峽論壇」，陸委會副主委陳明祺30日表示，台灣政府禁止中央機關人眼參與「海峽論壇」，不樂見縣市政府組團參加。此外，政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等活動，若從事妨害國家安全或利益之活動，政府將對參與相關活動的政黨、人民團體實行罰則，最重可予以解散。

「海峽論壇」近期已廣邀台灣各界、政黨及基層人士出席。陸委會指出，政府將強化既定政策及管理作為，維護國家主權與民主防衛，防範中共對台惡質操作。

陸委會指出，政府支持兩岸正常交流，惟反對中共政治操弄，不希望臺灣各界參與中共的統戰活動。依照往例，政府禁止現職之中央機關及所屬事業單位與團體之人員參與有關活動。政府亦「不樂見」我縣市政府組團參加。

對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等之相關活動，主管機關將嚴格審查、不予許可。

此外，政府也禁止參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」之論壇活動。政府禁止個人或團體赴該論壇參加「一國兩制臺灣方案」、「民主協商」等活動。如有違反「兩岸條例」第9條規定，從事妨害國家安全或利益之活動，人民團體或政黨觸法者最重可予以解散。

(工商 )