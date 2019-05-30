呼應韓國瑜征服宇宙？ 社宅模型驚見「薩諾斯」 19:092019/05/30 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 社宅模型驚見「薩諾斯」，工作人員隨後急撤。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 社宅模型驚見「薩諾斯」，工作人員隨後急撤。（柯宗緯攝） 社宅模型不僅放「薩諾斯」，也有復仇者聯盟系列的公仔。（柯宗緯攝） 南台灣首座社會住宅30日動土，高雄市長韓國瑜（右二）親自主持儀式，預計3年後完工。（柯宗緯攝） 高雄市府今（30）日舉行南台灣首座新建社會住宅「凱旋青樹」動土典禮，現場擺放社宅積木模型，驚見電影《復仇者聯盟》大反派「薩諾斯」，戴著無限手套，難道是與市長韓國瑜的征服宇宙論相呼應？對此，高市都發局解釋，單純活潑呈現，不願什麼都泛政治化，後來工作人員將復仇者系列的公仔全數撤下，避免又被人講話，引發不必要聯想及誤會。 (中時 ) #模型 #復仇 #征服 #韓國瑜 #高市 也許您會感興趣 推薦閱讀 選將過招 基層陷強烈焦慮！民進黨非吃素 韓若曖昧早被打死 04:102019/05/26 政治要聞 韓國瑜選不選2020？黃暐瀚：6／1凱道見真章！ 09:292019/05/27 政治 打韓打過頭！反激起網友挺韓到底 10:072019/05/27 政治 韓粉製6／1海報 回應韓國瑜Yes, we do 16:222019/05/27 政治 對戰綠議員！韓國瑜一個move…不讓見縫插針 21:332019/05/27 政治 6／1是生死門？他揭韓國瑜選2020隱憂 07:522019/05/29 政治 雲林縣議會議長沈宗隆率半數議員 力挺韓國瑜！ 11:212019/05/29 政治 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 政治熱門新聞 當不成總統 吳敦義將往第二志願邁進 - 政治 他若出線 名嘴：王金平將脫黨參選 - 政治 六都新任首長施政滿意度 韓國瑜拔得頭籌 - 政治 吳子嘉亂爆婚外情 韓國瑜怒提告 - 政治 造勢前2天抹黑 韓國瑜：吳子嘉政治企圖太明顯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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