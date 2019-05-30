社宅模型驚見「薩諾斯」，工作人員隨後急撤。（柯宗緯攝）

社宅模型不僅放「薩諾斯」，也有復仇者聯盟系列的公仔。（柯宗緯攝）

南台灣首座社會住宅30日動土，高雄市長韓國瑜（右二）親自主持儀式，預計3年後完工。（柯宗緯攝）

高雄市府今（30）日舉行南台灣首座新建社會住宅「凱旋青樹」動土典禮，現場擺放社宅積木模型，驚見電影《復仇者聯盟》大反派「薩諾斯」，戴著無限手套，難道是與市長韓國瑜的征服宇宙論相呼應？對此，高市都發局解釋，單純活潑呈現，不願什麼都泛政治化，後來工作人員將復仇者系列的公仔全數撤下，避免又被人講話，引發不必要聯想及誤會。

(中時 )