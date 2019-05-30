政治評論員陳淞山。（中評社）

民進黨中執會29日討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過民調納入手機50%；初選民調採取三人對比，對手人選為高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲；舉辦一場電視政見會，政見會舉行時間及方式授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商；民調將於6月10日到14日進行。

民調辦法規定，市話以民調執行日期首日12個月之前發行的住宅電話簿為抽樣母體，末2碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季的國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末5碼隨機。

前陳水扁辦公室主任陳淞山30日在《美麗島電子報》撰文評論表示，此政治遊戲規則看似公平，其實就是為蔡英文量身訂做的「保皇鐵布衫」，是可以因此做掉賴清德的「政治血滴子」。陳淞山也預測，賴清德在強烈遺憾表達之後，該做的事就只剩下退選而已，不用再頑強抵抗了！

陳淞山認為，「同志比敵人更可怕」是政治鐵律，佛系戰法、畏首畏尾，不敢全面開戰的「君子之爭」，只可以做聖人！

文章推測，賴清德的輔選陣營裡頭，應該缺乏懂得民進黨歷年公職初選民調實務經驗的人才，再加上賴清德在中執會政治實力的勢單力薄。最後，賴清德顯然過於輕敵，完全沒有警覺到事態嚴重！最後在臉書寫下「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」，還是聖人性格作祟！民

陳淞山最後強調，民進黨最後所通過的總統初選民調遊戲規則，是那麼的不公不義？就連「程度（序）正義」都有嚴重的瑕疵與問題，而賴清德還真的能夠忍辱負重為黨犧牲到底嗎？

(中時電子報)