中美合作創辦的上海紐約大學30日宣布新址正式開工建設。新址位於上海市浦東新區前灘國際商務區，預計於2022年竣工並投入使用。屆時上海紐約大學將從位於浦東新區世紀大道的現址，整體搬遷至前灘。

2012年，經教育部批准，大陸第一所具有獨立法人資格的中美合作創辦的大學——上海紐約大學在上海成立，被稱為中美高等教育合作的「試驗田」。截至今年5月，上海紐約大學已招收六屆學生，在校的大學生及研究生達1300多名。五月末，該校第三屆本科生畢業，8月又將迎來新一屆學生。

在開辦之初，大陸教育部將這所大學定位為「探索建設高水準中外合作大學的有益嘗試」。近年來，上海紐約大學吸引了80多個國家和地區的學生在此就讀，其中約49％為國際學生，這些國際學生中六成來自美國，其餘四成中相當一部分來自「一帶一路」沿線。

上海紐約大學校長俞立中說，學校強調多元文化融合，追求世界一流大學的教育品質，受到海內外學生歡迎。隨著學生總量逐年遞增、教學內容不斷豐富、畢業生及教師的社會影響力不斷增強，上海紐約大學需要一個更大的國際化辦學空間，在上海市和浦東新區的支持下，前灘新址應運而生。

(旺報 )