配合山海解禁方針，內政部宣布與教育部共同以「全面開放，有效管理」原則，積極規劃檢討多項配套措施，6月1日起玉山登山步道全面開放申請。不過，營建署建置登山服務整合平台單一入口網，因作業未及，可能要到6月底前才能上線。

內政部發出新聞稿，與教育部共同規劃登山步道全面開放申請、檢討督導各地方政府登山自治條例、山地管制區調整或解除作業、登山服務平台建置等面向。

內政部營建署表示，各國家公園管理處清理園區登山路線，公布步道路況與危險路段，將封閉的登山路線，全面開放申請並簡化申請流程。但生態保護區的範圍仍應依國家公園法規定申請許可。如玉山北坳下八通關、土葛大崩壁、新康橫斷等因天災導致設施損壞而封閉的路線，6月1日起皆可透過入園申請系統直接申請，也取消登山經驗能力書面資料審查，改由線上提醒勾選，相關資訊可於各處官網查詢。

另外，為讓山友有更安全及便利登山服務，內政部營建署與林務局整合規劃山屋整體改善計畫，已提中程計畫，分4年逐年改善，將就山屋進行分類分級，依照不同定位提供不同機能之服務，並邀請山友提供意見逐年進行滾動檢討，以符登山安全及服務需求。而在通訊改善部分，也將由各國家公園及林務局持續配合國家通訊傳播委員會協調電信業者改善。

內政部表示，現有台中市等6個地方政府訂定登山自治條例，立法意旨已從加强登山活動意外事故預防管理角度，朝向落實違規者自付救援費用，避免濫用搜救資源為宗旨，將持續由內政部消防署督促地方政府參酌，儘速朝救援方向研修。另登山保險修正方向協調金管會將搜救費用與保險給付脱勾。至於山地管制區部分，由於目前國安法修法暫無進度，因此內政部警政署將會同國防部儘速依人民入出台灣山地管制區作業規定，積極協調辦理山地管制區調整或解除作業。

內政部說，國內目前登山申請包括國家公園入園申請、林務局山屋申請及山地管制區的入山申請等，內政部營建署將建置登山服務整合平台單一入口網，簡化申請作業及跨機關登山路線申請流程及繳費方式，擴充登山計畫書登錄服務功能，將提供山友自主登錄及上傳資料，能提供救災單位及時救援。同時也將連結教育部及民間登山網站充分提供登山相關資訊及登山安全教育，預計於6月底前開發完成上線。

(中時 )