這道全力黏黏採用納豆、山藥、蛋黃、秋葵等具有黏性的食材，再加上醬油、哇沙米調味，不但視覺黏呼呼，口感也是黏呼呼。（馮惠宜攝）

日月水台日本料理，以串燒、弁當為主打。（馮惠宜攝）

海陸蔬菜強碰麵是日本長崎當地雜菜麵，用滿滿的海鮮與蔬菜先以麻油炒過再一起燴煮成海鮮蔬菜麵。（馮惠宜攝）

日月水台日料店開幕期間，只要來店消費就可享免費浴衣體驗活動。（馮惠宜攝）

喜歡日式家常料理的朋友有口福了，位於草悟道商圈、向上北路巷弄內「日月水台日本料理」，是由一位旅居台灣日籍人士「中山迅」先生所開設，店內主廚是日籍媽媽，許多日本才有的家常料理，如海陸蔬菜強碰麵、博多豬腳、雞肉丸等，這裏都吃得到。

中山迅19年前來到台灣，最初是日本專業人力派遣公司派駐在台人員，因此，他曾引薦不少日籍建築、設計人才來台，參與台北101大樓、高鐵等重大建設興建！後來，因為喜愛上台灣的風景、環境、人情味，中山迅便在台灣長久居住下來，也因為思鄉他希望透過料理，一解鄉愁！

日月水台的主廚「尚美」擅長日式家常菜在機緣巧合下，中山迅開設「日月水台日本料理」，以串燒、弁當為主打，除了平價的日式家常弁當之外，更發展出和牛、鰻魚串燒等特色料理。

店裏許多特色料理包括：完全不加豬肉、以純雞肉製成的雞肉丸，口感鮮彈、不柴澀，令人嘗後印象深刻。

新鮮現磨的「哇莎米」則是取新鮮山葵的莖切細後，以一定比例加入磨好的山葵泥中，再調味而成！

另一道「全力黏黏」，採用納豆、山藥、蛋黃、秋葵等具有黏性的食材，再加上醬油、哇沙米調味，黏呼呼的口感，可是日本居酒屋必備下酒菜；另外鮭魚卵飯，服務生拿著一大盆鮭魚卵，直接在客人面前倒在飯上，一直加到滿出來為止，豪邁及趣味的視覺效果，展現老闆的大氣作風。

歡慶6月1日開幕，日月水台日料店從6月1日到9日也連續9天推出碎碎親子、大阪炒麵銅板價50元的優惠，每日限量50份，售完為止。另開幕期間，只要來店消費就可享免費浴衣體驗活動。

日月水台日本料理

電話：04-23011168

地址：台中市西區向上北路149號

營業時間：11：30~24：00

(中時 )