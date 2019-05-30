據外媒報導，美國國務卿蓬佩奧稱，美國企業與政府的合作遵循美法律，但大陸情況完全不同，華為是大陸政府的工具，兩者聯繫緊密。與此同時，美國務院發言人也對記者稱，美公布「國防授權法案」禁止美行政機構使用華為設備，是基於一定證據的。對此，大陸外交部發言人陸慷今天回應稱，陸方注意到美方表態終於提到了「證據」，但大家最關心的是實際上美國「到底拿不拿得出證據」。

陸慷今天在外交部記者會上表示，一段時間以來，美方打壓華為，絞盡腦汁要引導美國和各國的公眾相信華為有安全問題，所以一會兒拿意識形態問題說事兒，一會兒又渲染大陸企業和政府的關係，估計美方還會繼續編造一些其他話題。現在美方終於提到了證據，但大家關心的是，實際上美國到底能不能拿出這些證據。

陸慷表示，可以形成鮮明對比的是「棱鏡門」事件，美國政府究竟在其中發揮了什麼作用？美國政府是否因為意識到意識形態的差異而在實施網路侵害時有所取捨？事實依據都十分清楚。國際社會給這種行徑定性也不需要費勁去找什麼理由。

(中時 )