媒體人吳子嘉今天再爆料高雄市長韓國瑜婚外情長達10多年，並育有一女，韓國瑜除了委請律師提告外，並指吳的爆料是摧毀他的人格和家庭。而選在他造勢前2天造謠抹黑中傷，政治企圖太明顯了。

針對吳子嘉的爆料，韓國瑜晚間接受訪問時回應說，他已經委請律師寫訴狀，將對吳子嘉提出告訴，並請檢察官秉持公平原則，盡速偵辦此案，還他清白。一旦檢察官介入調查，清者自清濁者自濁，吳子嘉就必須舉證小孩在哪裡？錢是誰送的？多少錢？這些都必須跟檢察官講得清清楚楚。

韓國瑜無奈說，這2年多來他一直被抹黑，包括菜蟲、流氓、黑道、賣台人士、土包子、拿不該拿的錢，現在最新爆料就是他有私生女，還有付安養費等等。去年他選市長時，有某位電視主持人說，他當上市長就把整個高雄賣掉，整個高雄會插滿中共五星旗，他到了台北地檢署最後一刻，決定撤告了，因為他不想讓人與人之間的關係走到這麼一個不和諧的狀況。

韓國瑜表示，他一直信奉「愛與包容」，但「愛與包容」並不是窩囊和退縮，這段時間抹黑韓國瑜是1分鐘抹黑1次，他都在忍，只要是基於善意的批判或政黨之間不同的批判，他都能接受，但今天說他有私生女、付安養費，抹黑到親生的孩子不是親生的、在外面生孩子，他已經沒有辦法再忍了，這已經不是讓韓國瑜的政治生涯終止，而是對韓國瑜人格、家庭的摧毀，所以他不得不採取法律行動討回公道，在他的政治觀和宗教觀，他也很不願意走這一步。

韓國瑜強調，請檢察官針對所有吳子嘉所描述的人秉公處理，此時不請檢察官用公權力出來調查，已經無法還他清白。而這個時間點，6月1日很多人在凱道為他造勢，在造勢前2天，吳子嘉引爆完全無中生有的造謠，抹黑中傷，而且還是謊言，很明顯就是要打擊韓國瑜支持者的信心，政治企圖太明顯了，所以逼到他沒辦法，才提出告訴。

(中時電子報)