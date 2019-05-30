劉濤、呂佳容、馬天宇、王耀慶等主演的都市情感電視劇《親愛的婚姻》，目前正在芒果TV與安徽衛視播出。今天（5月30日）釋出呂佳蓉與王耀慶在郵輪談情說愛、浪漫親吻的劇照，顯示劇中不婚族代表的果果（呂佳蓉飾）也開始心動。

該劇描述王可可（劉濤飾）和黎小俊（馬天宇）因新房登記在誰名下的問題，先後逃婚，反而讓王可可在婚姻生活中越來越被動、越來越喪失主權，她迫切希望重回職場，重新做回自己。

呂佳容飾演的果果是王可可的閨蜜，把好友的婚後生活奉為人生反面教材，是個直抱持不婚想法的御姐，沒想到卻逃不過精英男程大成（王耀慶飾）的追求。

片中，呂佳容與王耀慶有一場在郵輪上的吻戲，是網友們最期待的片段了。被問到「和王耀慶接吻什麼感覺？」呂佳容直言：「專業、熟練」。

曾和明道、陳偉霆、霍建華、鄭伊健、黃曉明、王耀慶等男星合作的呂佳容，也算是娛樂圈的男神收割機之一，且每部戲都有吻戲。她笑說，2010年就把螢幕初吻給了明道，當時2人合作宮廷大戲《美人心計》姊妹篇《美人天下》，2人在冰天雪地裡拍這場唯美的吻戲，讓她十分緊張、羞澀。現在提起吻戲一事，呂佳容特別感謝「啟蒙老師」明道，表示：「他教得比較好，以至於我也很專業，拍吻戲都沒什麼心理變化。」

(旺報 )