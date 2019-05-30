環保署修正公布《大型柴油車汰舊換新補助辦法》，一期車報廢最高補助25萬元、二期車35萬元、三期車20萬元。換購買新車補助，最高的是回收報廢三期車、換購六期新車，每輛補助65萬元；且越早報廢舊車、申購新車，補助金額越多。

環保署解釋，為了改善移動源PM2.5汙染，環保署於106年8月16日發布本項辦法，鼓勵1、2期大型柴油車儘速汰除。截至今年4月底，地方環保局累計受理1萬7719件補助申請，可見相關的協助方案已發揮預期成效。

環保署持續檢討本項辦法執行成果，為了讓有限資源用在有實際用車需求者，於是修正本項辦法，並更名為《大型柴油車汰舊換新補助辦法》，以協助1至3期大型柴油車汰舊換車，並可換購二手車。補助期限也由108年延長至111年。

另外，考慮到部分民眾可能已依本項辦法修正前的規定報廢車輛，為顧及其權益，在今年7月31日前，民眾仍可依本辦法修正前的規定申請補助。

環保署表示，除了這項辦法，並且彙整各界意見，提供車輛調修、加裝汙染防制設備、汰舊換新及利息補貼等多種協助方案，已陸續公告實施。車主可在兼顧生計的前提下，依照本身需求，選擇適合的改善措施。

(中時 )