美國方面最近在涉台問題上動作頻頻，眾議院通過法案重申美國對臺灣的承諾；美艦頻繁過航臺灣海峽；美台國安高層首度會晤；雙方舉行活動慶祝「與臺灣關係法」成立40周年等。大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙評論，美方妄圖「以台制華」，完全是癡心妄想。

大陸國防部今天下午舉行例行記者會，發言人吳謙表示，臺灣是中國的一部分，臺灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方最近頻繁打「臺灣牌」，妄圖「以台制華」，這完全是癡心妄想。

吳謙表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是陸美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在「玩火」，嚴重危害陸美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。

吳謙表示，陸方還注意到民進黨當局的一系列分裂言行。必須指出，「台獨」是台海和平穩定的最大現實威脅，是臺灣同胞根本利益的最大禍害。我們堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，但堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑，任何以武謀「獨」的企圖註定沒有出路。搞「台獨」，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。

吳謙重申，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。

(中時 )