大巨蛋仍處於停工狀態，台北市長柯文哲多次公開強調對大巨蛋案不刁難、不放水，但民進黨議員簡舒培30日於市政總質詢放7段「喬蛋」內容錄音，並質疑柯文哲是否授權李文宗參加會議，未料，柯文哲震怒「很明白北市府被竊聽，並逼問錄音檔來源」，一度暴怒揮空拳面露猙獰。

簡舒培今於市政總質詢爆料，去年11月29日舉行的大巨蛋會議，由市長室前顧問李文宗主導，市府祕書長張哲揚、環保局長劉銘龍、法務局長袁秀惠等人在場，會議長達90分鐘，簡現場播放7段部分「喬蛋」錄音。

柯聽完錄音檔後暴怒直言，高雄市長韓國瑜還在疑被竊聽，現在可以確定北市府才是真正被竊聽，並詢問議員音檔來源。柯文哲表示，若90分鐘的錄音檔，應該要完整播放，不應該剪成7段，有失公平。

簡舒培質疑，柯一再稱對大巨蛋案公開透明，但柯市府卻在想如何幫遠雄逃避2年的環差，柯聽完錄音反應竟是質疑被竊聽，而不追究團隊「放水」責任，令人覺得白色力量讓人覺得差很大，張哲揚一度想發言解釋，但遭簡制止。

張哲揚質詢結束後受訪表示，該會議是討論大巨蛋要拆或要留，各局處首長彼此交換意見，並非施壓，這樣播放片段音檔恐會有移花接木的疑慮，且會議從頭到尾僅提醒要注意程序，這樣公然播放不完整的錄音檔對與會人員並不公平。

(中時 )