共同社5月30日報導，日俄外交部長、國防部長於30日進行「2＋2」磋商。

在會後的聯合記者會上，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯對日本力爭引進美制陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」表達了關切。

日本防衛相岩屋毅則表示，日本對俄羅斯軍機在日本周邊加強活動表示關切，要求俄方冷靜應對。

至於俄羅斯在北方四島加強軍備，日本外相河野太郎也在會談上表示，從日本法律立場出發，日本無法接受。

(旺報 )