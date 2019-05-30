美在日設飛彈防禦網 俄外長關切 19:472019/05/30 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 共同社5月30日報導，日俄外交部長、國防部長於30日進行「2＋2」磋商。 在會後的聯合記者會上，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯對日本力爭引進美制陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」表達了關切。 日本防衛相岩屋毅則表示，日本對俄羅斯軍機在日本周邊加強活動表示關切，要求俄方冷靜應對。 至於俄羅斯在北方四島加強軍備，日本外相河野太郎也在會談上表示，從日本法律立場出發，日本無法接受。 (旺報 ) #日本 #俄羅斯 #關切 #系統 #飛彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸購買第二套S-400 7月底啟運 04:092019/05/26 焦點新聞 俄金屬加工展 台廠競逐商機 04:102019/05/27 產業特刊 彰化戰備道實施戰機起降 愛國者飛彈進駐部署 07:252019/05/28 軍事 俄羅斯部署控制北極 擬與大陸合作 09:552019/05/28 兩岸 愛國者三型飛彈機動部署戰備跑道 12:332019/05/28 軍事 避免衝突 蔡陣營提3不 卓要民眾別來關切 04:102019/05/29 政治要聞 國道完美起降 空官歸功地勤 04:102019/05/29 政治要聞 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 12:082019/05/29 社會 陸：習近平6月將赴俄羅斯國事訪問 17:062019/05/29 國際 蔡英文：大陸打壓宗教 需國際關切和聲援 14:042019/05/30 政治 國際熱門新聞 先兵後禮！中美女主播舌戰 劉欣：不如預期激烈 - 國際 交鋒！美中女主播舌戰六大議題 唯這點有共識 - 國際 450人智囊團備戰？美女主播交手 陸一頭熱美冷對 - 國際 代陸舌戰！劉欣2混血寶貝啟發主播風格 - 國際 美中貿易戰延燒！女主播舌戰開打 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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