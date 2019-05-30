酸甜有氣！85度C百香、葡萄柚優格氣泡飲開賣 19:472019/05/30 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 85˚C百香、葡萄柚優格氣泡飲即起開賣。（品牌提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年夏天85度再度推出兩款水果氣泡飲：「百香優格」和「葡萄柚優格」口味，帶有濃濃的水果香，彷彿在喝水果汽水般，適合在炎炎夏日來上一杯。新品使用清爽的優格乳酸飲，再各別加入葡萄柚和百香果汁，橘黃色果汁漸層，也很適合拍照打卡，中杯售價60元。 此外，5月初新上市的85度C芋頭鮮奶和芋頭奶綠，6月起推出8天限期第2杯半價優惠，分別是6月1日(六)至6月4日(二)，和6月15日(六)至6月18日(二)，冰芋頭鮮奶中杯原價65元，與冰芋頭奶綠中杯原價55元，享活動期間限同品項第2杯半價。 (中時 ) #芋頭 #水果 #85度 #葡萄柚 #果汁 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸水果價格飆漲 連李克強考察都在關心 19:112019/05/26 財經 陸水果飆漲 李克強詢價也嚇到 04:102019/05/27 話題觀察 韓國瑜3月帶頭衝見成效 台灣水果進口香港大增 18:022019/05/28 生活 85度C咖啡插旗柬埔寨 金邊門市6／1開幕 21:522019/05/28 財經 85度C咖啡南向 金邊開柬埔寨最大複合式門市 22:102019/05/28 生活 《觀光股》美食進軍東南亞，85度C插旗柬埔寨金邊 07:452019/05/29 財經 疑妻外遇當街砍她 友驚爆他才渣 09:412019/05/29 時事 醋男狠殺女老闆17刀 無期徒刑定讞 11:172019/05/29 社會 端午節前水果、豬肉見漲 陳吉仲：消費者應可接受 10:032019/05/30 生活 就是挺韓!苗栗芋農6／1包車上凱道 17:252019/05/30 生活 玩食熱門新聞 獨家》三重高CP值早午餐周末開賣 380元吃啥 ？ - 旅遊 - 工商 獨家》新北最新設計旅店 捷絲旅三重館開賣 - 玩食 黃記蔥油餅 是否營業看這包就知 - 旅遊 - 中時 擺脫品牌堅持品質 「柚子茶飲」砂糖手工熬煮 - 旅遊 - 中時 日月水台日料店 用日本媽媽味征服台灣人的胃 - 旅遊 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。