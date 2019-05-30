今年夏天85度再度推出兩款水果氣泡飲：「百香優格」和「葡萄柚優格」口味，帶有濃濃的水果香，彷彿在喝水果汽水般，適合在炎炎夏日來上一杯。新品使用清爽的優格乳酸飲，再各別加入葡萄柚和百香果汁，橘黃色果汁漸層，也很適合拍照打卡，中杯售價60元。

此外，5月初新上市的85度C芋頭鮮奶和芋頭奶綠，6月起推出8天限期第2杯半價優惠，分別是6月1日(六)至6月4日(二)，和6月15日(六)至6月18日(二)，冰芋頭鮮奶中杯原價65元，與冰芋頭奶綠中杯原價55元，享活動期間限同品項第2杯半價。

(中時 )