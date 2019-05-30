雙溪區公所今（30）日辦理無腳本兵棋推演，提升防救災能量。（雙溪區公所提供）

新北市府推動企業參與防災合作，本次簽署的雙溪區長藍瑞珉，今（30）日與國泰家具股份有限公司雙溪牡丹廠長陳萬富，共同簽署企業防災合作備忘錄，透過公私協力共同合作、整合轄內資源，提升防救災能量。

新北市政府為加強區公所因應突發性災害應變作業的能力，規畫從今年起各區公所辦理無腳本兵棋推演，以無腳本方式，運用國家災害防救科技中心電子兵棋台操作，加上跨區支援及邀請轄內防災企業參演，提升臨場感。新北市政府消防局、轄內各級機關、17個區公所代表到場參與及觀摩。

兵推狀況模擬中度颱風聖帕於5月30日侵襲台灣，公所須針對市府設計的4組題目及細部狀況進行應變，但題目於兵推開始前才抽出公布，對公所的臨場應變能力是一大考驗。這次抽出的題目是發生土石流及大規模崩塌，農委會水保局相繼發布土石流黃色及紅色警戒，發生山坡地崩塌，影響交通及民眾生命安全的情形。

藍瑞珉於現場親自帶領災防各編組，包含事業單位、國軍及防災企業，在1小時內運用電子兵棋台及轄內搶災能量統計資訊，進行橫向及縱向聯繫協調，提出災情的處置及作為。完成推演後，由評核專家給予指導及建議，作為未來區公所強化防救災能量及精進應變作為參考。

藍瑞珉表示，藉由今天的簽署企業防災合作備忘錄及無腳本兵棋推演，整合本區的防救災能量，透過無腳本兵棋推演進行突發災害狀況的模擬推演，未來面臨災害時能更有效率的進行應變處置，為民眾的生命財產安全把關。

(中時 )