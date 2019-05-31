小米穿上校服，成為埔里國中的成員。（廖志晃翻攝）

埔里國中為小米打造溫暖的家。（廖志晃翻攝）

埔里國中校犬「小米」，性情溫馴善解人意，不但是學校師生的最佳良伴，更扮演特教生的心靈天使，幾年來，小米從領有專屬學生證的學生，「畢業」後晉升為陪伴學生成長的教職員工，也成為生命教育的活教材。

埔里國中校長脈樹．塔給鹿敦表示，小米本來是流浪犬，到學校後被特教組的老師收容，還在校園建造小木屋讓她安身立命；小米個性溫和，很有靈性，經常會巡視校園，學生看到牠都很開心，喜歡動手撫摸甚至和牠說話，小米儼然成為學校的一分子。

因此，學校就製作1張埔里國中的學生證，確認小米的學籍身分，隨著時日推移，小米畢業後，仍然繼續留在學校守護校園，因為，牠已經升格為教職員工了。

脈樹．塔給鹿敦指出，小米的存在讓師生的互動關係產生化學變化，校園生活更添樂趣，牠經常與特教生一起上課，不僅緩和學生情緒，更有療癒的效果，也是建構友善校園，推動生命教育的最佳教材，學生經常逗弄小米玩遊戲，也學習如何愛護生命。

小米沒有領薪水，但是有食物基金，學校以牠的相片製作鑰匙圈，開放師生認購，所得款項就用於照顧小米的日常生活所需，讓小米沒有後顧之憂，甚至在假日時，學生還會到學校送餐服務！

(中時 )