天天遭抹黑！91歲嬤不捨落淚挺韓國瑜。(中天新聞提供)

高雄市長韓國瑜天天遭攻擊、抹黑，91歲高齡的阿嬤相當不捨，就在6月一日凱道挺韓活動前夕，她特地請家人帶她來找杏仁哥，說要送補品給韓國瑜，做他永遠的靠山。她情緒激動地哭著表示，韓國瑜就像她的小孩，叫他不要煩惱向前走，還帶了一盒高麗人參，要讓操勞市政的韓國瑜補身子。

中天新聞報導，這位住在左營的91歲阿嬤一提到韓國瑜，就忍不住老淚緃橫，哭喊「大家都欺負韓國瑜！」。她由家人陪同找到杏仁哥，帶了一盒高麗人參，要給韓國瑜補補身子。阿嬤說，韓國瑜做市長太痛苦，臉部都凹陷了，阿嬤一把眼淚一把鼻涕，連杏仁哥看了都忍不住鼻酸。

阿嬤說，韓國瑜像是自己的小孩，她心很痛，她要告訴韓國瑜，大家都站在後面相挺，叫他不要煩惱，還說我們台灣人都挺他，站在後面給他出力。

阿嬤真情流露，即使91歲高齡坐著輪椅，也要出面當韓國瑜的後盾，要他放心往前衝。她像媽媽般叮嚀韓國瑜，「呷乎飽，身體要顧」。杏仁哥一旁也說，韓國瑜被欺負到如此地步，我們一定要站出來，到凱道討公道，百姓才是台灣、中華民國的主人。

阿嬤用行動挺韓不遺餘力，從過年時一大早排隊領紅包，到現在流淚不捨，要韓國瑜好好拚2020，這來自最基層的聲音，點點心意都是最真誠的感動。

阿嬤真情力挺韓國瑜的模樣，讓網友們眼眶都濕了，「天啊！真是感動，阿嬤保重喔」、「看到阿嬤的樣子，也禁不住淚流滿面」、「對韓市長的心意太令人感動」、「老百姓的真心不是用鈔票買得到的」、「如果還有人說這是演的，就真的沒人性了」、「阿嬤 的眼淚不會白流、韓市長會順利地通過初選」、「市長：德不孤必有鄰！」、「這就是韓不得不出來選的理由了！」。

(中時電子報)