亞瑟士新代言人，也是日本「市民跑者之王」川內優輝。（品牌提供）

ASICS亞瑟士推出改良GEL-KAYANO 26鞋款，並邀請美國、日本、歐洲共9萬名男女跑者參加ASICS FOOT ID系統測試，發現有43％的人，有一定程度的腳掌內旋與外翻狀況，在穿上GEL-KAYANO 26後，其支撐穩定性能可大幅度減低在運動中受傷的機會。

亞瑟士運動工學研究所（ISS）執行官原野健一表示，每位跑者有不同的需求，要先瞭解自己的腳掌內旋類型。腳掌內旋與落地衝擊時跑者足部的內屈方式有關，而通過研究跑者的足部接觸地面型態，亞瑟士創建了一般型、過度內旋型、內旋不足型跑者的模型，依賴ASICS FOOT ID系統的資料，為需要內旋肌額外保護的跑者，提供選擇建議。

原野健一指出，透過GEL-KAYANO 26的新特性及改良特性，改良後的幾何形變設計，使長距離穿著變得更加舒適，而METACLUTCH技術也改良了該鞋款的鞋跟。GEL-KAYANO 26即起發售，4980元。

(中時 )