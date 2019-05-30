《遠見》雜誌公布全國縣市長施政滿意度調查結果，南投縣長林明溱施政滿意度全國第4名，居中部縣市之冠，也是首位獲得5星評價的南投縣長！林明溱將榮耀歸於縣民，並表示將會率領縣府團隊繼續努力。

同樣是《遠見》所做民調，林明溱在2015年上任時，全國排名第14名！但他勤走基層搏感情，努力拚觀光，在2018年躍進到全國第7名，今年則是挺進到第4名，成果斐然。

林明溱施政主軸是打造「觀光首都」，縣民也最有感，「觀光休閒」滿意度達77.2％，全國排名第2；滿意度最高的項目則是警政治安，達78.5％。另外，在道路與交通、教育、消防與公共安全、醫療衛生等面向的滿意度，也都維在全國排名前段班的水準。

不過，在環保部分，民眾的滿意度63.3％，全國排名第13；林明溱表示，南投縣的環保問題，民眾不諒解，主要是台中火力發電廠排放PM2.5，造成空氣汙染，縣府為此控告中火涉嫌公共危險罪，並要求減量燃煤，確保民眾健康；至於因為縣內沒有焚化爐，衍生的垃圾問題，縣府將會加速處理。

(中時 )