郭雪芙和孫其君演情侶假戲真作。（八大）

劉以豪這回不是陽光暖男。（八大）

袁艾菲帶郭雪芙參加聯誼。（八大）

郭雪芙、劉以豪主演的台視、八大電視《我們不能是朋友》明晚（31日）首播。郭雪芙劇中被劉以豪積極示愛追求，有場對手戲，她不小心勾破上衣，對方立刻脫下外套為她披上，貼心舉動瞬間被電到。郭雪芙在幕後花絮聊起感情觀時表示，「貼心、安全感、能感受到對方的關心」是會讓她心動的因素。

郭雪芙拍這部戲和劇中男友孫其君傳緋聞，儘管兩人不認是情侶，但日前兩人才剛被《時報周刊》拍到穿著家居服一起逛超市採買，郭雪芙還勾著孫其君的手一起散步回家。她說和劇組夥伴相處愉快，「我本來就不是很會交朋友，因為拍這部戲而和其他演員變成朋友，覺得大家人都很好！」台視週五首播前，她和劉以豪、夏若妍、孫其君、袁艾菲、陳慕將合體直播，一起與網友看首集播出，過程中將與網友互動。

劉以豪在該劇突破原有的暖男框架，改以讓人又愛又恨的「壞男人」形象現身，其中有一場他被妙齡女子貼身熱舞的戲，螢幕上劉以豪看起來很陶醉、享受，他私下透露拍攝時都在催眠自己「我就是『褚克桓』(劇中角色名)，我很壞！」配合劇中情節，他必須對女伴上下其手，但他表示當下曾猶豫要摸哪裡，「我有試著要摸她們，摸了手臂還有腰，我覺得我也是豁出去了」。因為如果是平常的自己，肯定會呆在現場像根木頭

劉以豪笑說，在一陣摸來摸去中，曾一度不經意出手後，又把手縮回來自摸頭髮，當他意識到自己的動作時，驚慌想著：「完了！我在幹嘛啊？」想起在舞池裡不知所措的神情，讓他本人回憶起來也覺得好笑，只能強忍鎮定：「我覺得畫面一定看不出來！」

袁艾菲在劇中飾演熱衷參加聯誼，卻從不穩定交往，舉手投足都充滿魅力的獵男高手，第一集就有她和男伴親密入浴被好友郭雪芙撞見的香豔畫面，袁艾菲直言從接下這個角色開始，基本上沒有什麼戲服可言，「就是例如拍四天，可能就是會有一半以上的戲都是『裸』！」她透露雖然曾拍過寫真集，但還是第一次挑戰激情演出，「裸露戲是很辛苦的，(重要部位)要貼膠帶！」而且收工後，還得面對撕膠帶的不舒服！

(中時 )