針對美麗島電子報董事長吳子嘉30日再度爆料，韓國瑜與新莊王小姐外遇已逾10年，且兩人育有一名私生女，對此，韓國瑜強調，已委請律師寫訴狀，將對吳子嘉董事長提出誹謗告訴，請檢察官秉持公平原則，盡速偵辦此案。

韓國瑜說，這兩年多來他一直被抹黑，包括菜蟲、流氓、黑道、賣台人士、土包子、拿不該拿的錢，現在最新的爆料就是他有私生女，還有付安養費等等。

韓國瑜強調，去年他選市長時，有某位電視主持人說，他當上市長就把整個高雄賣掉，整個高雄會插滿中共五星旗，他到了台北地檢署最後一刻，決定撤告了，因為他不想讓人與人之間的關係到這麼一個不和諧的狀況，他一直都信奉愛與包容，只要是基於善意的批判或政黨之間不同的批判，他都能接受，但如今說他外面有私生女且有付安養費，甚至抹黑到了親生的孩子不是親生的，讓他已經無法忍了，讓他不得不訴諸法律行動討回公道。

韓國瑜表示，他已經委請律師寫訴狀，將對吳子嘉董事長提出告訴，請檢察官秉持公平原則，盡速偵辦此案，還他清白。

韓國瑜指出，吳子嘉在6月1日即將在凱道登場的總統初選造勢大會日前2天引爆了一個完全無中生有的造謠、抹黑、中傷，而且是謊言，很明顯是在打擊支持韓國瑜支持者的信心，政治企圖太明顯，逼到他不得不提出告訴，吳子嘉董事長必須要舉證小孩子在哪裡？錢是誰送？多少錢？必須跟檢察官講清楚，也請檢察官盡快盡速進行調查。

(中時 )