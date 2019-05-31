一年一度的端午節即將到來，高雄市政府社會局無障礙之家委託辦理自閉症日間服務中心特別安排香包DIY活動，讓星兒們提升專注能力及精細動作，星兒們每人手中拿著自己一針一線縫製的香包時，都感到興奮，聽到香包可以驅邪避凶保平安，還不時聞著味道，十足逗趣。

活動開始前，教保員先藉由端午節故事引導星兒連結節慶的印象，像划龍船、吃粽子、戴香包等傳統習俗，以引起星兒們的興趣與注意，且為增進星兒們對抽象圖案與實物連結的能力，教保員特別挑選平常大家熟悉的動物圖案香包模型供大家選擇。

星兒小薇因抽象連結能力有限，經過教保員在旁給予動物特徵提示後，終於順利找到自己喜愛的動物圖案，興高采烈地加入手作的行列；另星兒阿彬平時進行工作時容易恍神、發呆，有時會趁沒人注意時離座四處走動，但在製作香包時卻非常專注地依洞穿線，教保員也適時給予讚美，讓他成就感十足。

無障礙之家陳桂英主任表示，大部分自閉症者存在著感知覺異常，需透過不同活動去引導及刺激他們，讓其能與外界信息有所連結，期待外界多給予星兒們學習的機會，讓星兒們可以隨時感受世界不同角落的美好。

(中時 )