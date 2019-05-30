《日本經濟新聞》30日在東京舉辦第25屆國際交流會議「亞洲的未来」論壇。針對美中對立的情形，馬來西亞總理馬哈蒂呼籲美中兩國自制，他說，「不能讓衝突變成選項，完全的破壞並非解決之道」、「美中爭奪霸權對世界而言絕非好事」。他還表示，希望盡可能利用華為的技術。

馬哈蒂以「被2頭大象踐踏的是草」來形容美中對立對亞洲造成極大的影響。針對在南海發展軍事據點的大陸，馬哈蒂指出，「若發展成戰爭，將破壞亞洲整體。不能讓戰艦停泊在南海。」針對美國則說，「不應該用派戰艦來作為威脅」。

馬哈蒂提案「所有國家應在談判桌上用談判解決」，「為了東亞的和平，必須有1個論壇」。他認為有必要建立消彌區域間對立的新框架。

他同時指出，「西方國家認為大陸總有一天會民主化，但並非如此，不能強制地改變政權」，「彼此建立良好關係的話，就會有所變化，大陸是開放的，必須認識新的強而有力的中國」。

有關美中在技術方面爭奪霸權之事，他表示，「在軍事領域相互開發武器的作法是金錢的浪費，應該完全禁止。」

他也提及亞太地區的紛爭歷史說，「德法雖然幾世紀都在對立、戰爭，但他們不被過去束縛。日中、日韓等現在仍持續著過去的對立」。他舉例說，「東協（ASEAN）各國跨越了領土對立的過去，現在也同意以談判來解決，因此才可以享受經濟繁榮」。

(中時 )