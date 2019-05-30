世界女子網球日本球后大坂直美今天在法網第二輪經過2小時50分鐘苦戰之後4比6、7比5、6比3逆轉擊敗前球后、白俄羅斯名將阿札倫卡，驚險闖進32強。

手中擁有兩座澳網冠軍的阿札倫卡，成為第一位拿到大滿貫賽冠軍而且攻佔世界第一的白俄羅斯球員。

阿札倫卡過去與大坂直美交手過兩次，2016年澳網阿札倫卡以兩個6比1擊潰大坂直美，去年羅馬大師賽大坂直美6比0、6比3復仇成功。

此役，阿札倫卡首盤就先破了大坂直美兩個發球局取得4比0領先優勢，現任球后在1比5落後劣勢下連追3局，可惜仍以4比6敗陣。

第二盤，阿札倫卡又在3比2成功破發，4比2領先，但大坂直美隨即反破，雙方戰至6比5大坂直美領先，第12局阿札倫卡發球局失手，5比7戰平。

決勝盤，阿札倫卡氣勢已失，先後在第4局與第6局遭到破發，即便第7局反破，但大勢已去，最終以6比3止步女單64強。

(中時電子報)