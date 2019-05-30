AKIRA抵台時粉絲們熱情接機。(亮點國際影業提供)

日本天團放浪兄弟成員AKIRA，30日出席主演電影《這條路上：百年童謠的誕生》記者會，因他在片中演出日本知名音樂天才山田耕筰，同時要會鋼琴、小提琴、指揮，所以特地花了快2個月的時間學習才藝，他驕傲說：「電影裡的音樂演出都是我本人親自上場。」

不過在AKIRA練習準備的過程，剛好重疊到放浪兄弟巡迴演出，他為練習樂器甚至帶著小提琴進演出會場，團員還詢問他：「你又不是樂手，幹麻帶樂器來？」因他在團體裡負責跳舞，團員們都笑虧他跟拉小提琴的斯文氣質很不搭。

電影主題曲〈這條路上〉是日本歷史逾百年的童謠，也是同樣找來放浪兄弟的團員ATSUSHI演唱，AKIRA也代團員傳達說：「他覺得印象非常深刻、能唱這首歌非常榮幸，他自己最近也出了一張專輯，裡面也有很多日本代表性歌曲，主要想傳唱先人的歌曲，其中就包含〈這條路上〉的這首百年童謠，希望能傳唱到下個世代。」

至於放浪兄弟未來是否有機會來台演出？AKIRA直言：「我們非常希望能來台演出，但一來成員很多、二是舞台設計龐大，器材運送不易，還是期待有一天能實現。」

(中時 )