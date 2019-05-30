李宗霖在《一千個晚安》熱愛音樂。（三立）

姚愛寗劇中暗戀李宗霖多年。（三立）

姚愛寗劇中暗戀李宗霖多年。（三立）

張棟樑、連俞涵在三立週五華劇《一千個晚安》之間的關係昇華，另一線李宗霖與姚愛寗也面臨新挑戰，目前人在大陸拍劇的李宗霖，在《一千個晚安》中飾演努力朝歌手夢想前進的熱血青年，卻因工作延遲而錯失創作比賽的參賽資格。曾參與《超級偶像》歌唱比賽的李宗霖與劇中的柏森同樣有著熱愛歌唱的音樂夢，他笑說：「這個角色根本不需要演，柏森就是我本人。」

原來李宗霖也經歷過一段要一邊背劇本、趕拍戲，另一邊要兼顧台科大課業的日子，他說如果有一天遇到像柏森一樣的情況，無論是否有上台的機會，他也會堅持把表演準備好，因為唯有盡自己最大的努力，才是對表演、對人生有個完整的交代。

李宗霖從小就愛哼哼唱唱，報名歌唱節目的比賽，站在舞台上才發現原來唱歌不是單純喜歡就可以，在台上會被嚴格放大審視，甚至曾被批評：「一點都不會唱歌，根本只是靠顏值！」「別唱歌了，還是好好演戲吧！」導致李宗霖那些年對於唱歌這件事感到很挫折，也很沒有自信，一度懷疑自己是不是應該將重心放在演戲。

所幸李宗霖的個性很樂觀，即使經紀公司在工作上的安排以拍戲為主，卻仍無法降低他對音樂的熱忱與喜愛。這兩年他換了公司，他說：「經紀人相信我能唱，給我找很好的唱歌老師指導正確發聲，教我更好的唱歌方式，然後今年我參加《青春有你》，經過更多舞台訓練終於又找回了站在舞台上唱歌的自信與勇氣。」而這次在劇中他也展歌喉自彈自唱。

劇中姚愛寗暗戀李宗霖多年，姚愛寗笑說她本尊可不是默默守候的個性，很有想法的她喜歡兩人各自有努力目標有自己喜歡的事情好好去做，但又可以相互支持對方，而李宗霖自認對感情的事非常遲鈍，被女生暗戀也渾然不知，常需要身邊的朋友點醒才恍然大悟。

李宗霖說因為他對感情的敏銳度真的很低，加上本身是個害羞的人，所以希望對方是個主動積極的人，若遇到自己喜歡的人，而對方沒有明顯表現出也喜歡自己，依他的個性是不會主動昇華這段關係，因此很羨慕柏森能遇到像天雨這樣直爽可愛又能放下矜持、熱情告白的女生，能被如此完美又了解自己的人喜歡著是件很幸福的事，肯定要很珍惜的。

(中時 )