陳小春分享兒子「轉大人」模樣。（圖／翻攝自jordan_chan_36 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 #是真的嗎？ @Jordan（@jordan_chan_36）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 下午 9:02 張貼

港星陳小春2017年帶兒子Jasper上《爸爸去哪兒5》人氣翻紅，父子倆之後受邀上第六季節目，卻因限童令無限期延播。今(30日)陳小春參加推廣方言活動，透露因父母是客家人，使他客家話也相當流利，被問會教Jasper講客家話嗎？陳小春笑說兒子連自己說廣東話都會刻意避開，家裡主要還是教他說普通話和英語。

個性軟萌的Jasper兩年前因參加親子實境秀一炮而紅，雖近來少在螢幕上再看到Jasper，但陳小春和應采兒還是常透過社群網站分享兒子近況，最近許多藝人都分享透過變臉APP「還童」成果，陳小春則分享兒子「轉大人」的逗趣模樣，可見Jasper長出鬍子與粗眉，粗曠模樣激似老爸陳小春，他還頻頻用手摸下巴，問爸爸：「是真的嗎？」萌翻網友。

據《東網》報導，陳小春今站台方言推廣活動，表示因父母講客家話，令他不只會說會聽，平時聽到別人說也覺得有親切感，問他是否會傳承客家話給Jasper？陳小春虧兒子平時連廣東話都很少說，更何況再學客家話，但他還是有教兒子例如「謝謝」、「大吉大利」之類簡單的客家話，Jasper覺得有趣才會學起來。

(中時電子報)