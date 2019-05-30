一名來台就讀北部某大學博士班的非洲籍男子，日前在夜店徹夜狂歡，因喝太多酒茫了，竟然將一名在大樓打掃的60歲婦人自背後熊抱，還掏出下體磨蹭婦人身體，婦人嚇得大叫，驚動保全和店外巡邏的警網，才趕緊離開，事後經指認警方逮捕這名色膽包天的洋腸移送法辦。

警方說，這名非洲籍的30歲男子是在信義區的一家知名夜店飲酒作樂，通宵達旦喝茫了，直到天亮要離去時，見到清晨前往打掃的「阿桑」，竟然起了淫念，做出猥褻的行徑。據《自由電子報》報導，這名男子還受邀到台北市一家國中，校與師生分享他的人生經歷。

這名脫序失控猥褻清潔婦人的男子被移送後，台北地檢署考量他在台求學開銷全靠獎助學金支應，沒錢可以辦保，依強制猥褻罪諭令他限制出境、出海及住居。不過他涉的強制猥褻上最重可處5年徒刑，屆時獎助學金可能被取消，面臨強制遣送歸國的命運。

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(中時電子報)