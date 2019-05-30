傳奇導演牟敦芾病逝美國，享壽78歲。(本報系資料照)

《黑太陽731》預告

以執導《跑道終點》、《打蛇》、《黑太陽731》等驚世駭俗電影聞名的台灣傳奇導演牟敦芾，驚傳在本月25日病逝美國費城，享壽78歲。

據《國家電影中心》官方臉書指出，牟敦芾前妻與女兒牟佳代發訃聞證實死訊，「牟敦芾遺體將由其妻顧植女士擇日安葬於顧氏家族在紐約之墓園。謹此告知所有牟敦芾今生的相識相知、親朋好友，永和玩伴弟兄們，影劇界前輩，電影工作夥伴和關心他的作品的各地觀衆們，牟敦芾感謝大家此生對他的寬容和支持。」

牟敦芾在台灣影壇有著舉足輕重的分量，曾坦言，自己從事電影業不是因為熱愛電影的關係，而是希望透過影片傳遞他想要訴說的議題給社會大眾知道。

牟敦芾所執導《黑太陽731》，是一部描述第二次世界大戰時期，大日本帝國關東軍731部隊進行人體實驗的香港電影，還是香港改行香港電影分級制度三級制度後，首部被評級為三級（未滿18歲不准觀看）的電影，劇情挑戰觀眾道德底線，亦是影迷心目中的經典之作。

但牟敦芾就曾透露幕後祕辛，直指該片拍攝成本不高，僅20萬美元，而他能以低成本拍片的原因，一是全部聘請大陸當地技術人員拍攝，二是他親自請當地有力人士幫忙，因此獲得軍隊免費幫忙，亦證實片中出現大量殘肢斷臂特效，是真的使用當地停屍間的屍體拍攝而成。

牟敦芾表示，他本來想把《黑太陽》拍成三部曲：731、南京大屠殺和告別戰爭（No More War），但是後來因不認為能籌集到足夠的資金來拍攝第三部，所以作罷。

(中時電子報)