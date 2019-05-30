不再青睞美國？赴美陸客15年來首降 21:522019/05/30 旺報 潘維庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家旅遊辦公室（NTTO）29日發布數據。2018年赴美觀光陸客數量290萬人次，同比下滑5.7％。這是該項數據15年以來首次下滑。 但官方數據顯示，2018年大陸公民出境旅遊人數卻在增長。業界人士表示，赴美陸客人數下滑有多方面因素。一來大陸遊客越來越願意選擇較近的旅遊目的地，另一方面則是匯率波動較大的國家吸引了不少陸客。 (旺報 ) #陸客 #旅遊 #數據 #人數 #2018 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸力拚從數據大國 往數據強國挺進 12:442019/05/26 財經 華為、貴州戰略合作 拚大數據 23:072019/05/26 財經 陸大數據資源冠全球 占全球23％ 23:082019/05/26 財經 陸數據資源冠全球 拚數據強國 04:102019/05/27 話題觀察 蘋果在陸首個數據中心 建設穩步推進 22:232019/05/27 財經 北市酒駕肇事傷亡人數創全國最低 18:472019/05/28 社會 貿易戰衝擊！陸赴美旅行人數15年來首次下降 21:092019/05/28 兩岸 群創獲頒2018最令人讚賞／最夢寐以求供應商創新獎 10:512019/05/29 財經 岱宇股東會30日通過配發每股股利0.7元 15:102019/05/30 財經 2019年數博會簽約金額超千億元 17:442019/05/30 財經 兩岸熱門新聞 中國稱只滿足各國對稀土的「正當」需求 - 兩岸 - 中時 解放軍300艘軍艦 直逼美軍 - 日報 《環球時報》社評：美方應當想到大陸有稀土這張牌 - 兩岸 - 中時 美宣稱禁華為基於一定證據 陸外交部：能拿出來嗎？ - 兩岸 - 中時 陸趕製第3艘航母 料為亞洲最大 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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