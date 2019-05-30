美國國家旅遊辦公室（NTTO）29日發布數據。2018年赴美觀光陸客數量290萬人次，同比下滑5.7％。這是該項數據15年以來首次下滑。

但官方數據顯示，2018年大陸公民出境旅遊人數卻在增長。業界人士表示，赴美陸客人數下滑有多方面因素。一來大陸遊客越來越願意選擇較近的旅遊目的地，另一方面則是匯率波動較大的國家吸引了不少陸客。

(旺報 )