大里透天厝火警幸無人傷 21:002019/05/30 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市大里區中興路二段一棟民宅發生火警，火舌竄出窗外。（林欣儀翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里區中興路二段、德芳路口一棟透天厝，30日晚間近7時許、3樓窗戶竄出火舌，因當時正值下班時間、車輛較多，民眾見狀趕忙通報消防隊，消防局第三大隊出動11車、36人搶救，10餘分鐘後即控制住火勢，據了解，起火地點為三樓神明廳，所幸無人傷亡。 (中時 ) #透天厝 #大里 #消防局 #消防隊 #中興路 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳遞家鄉味「書法與美食的邂逅」展登場 19:202019/05/26 生活 潮州透天厝大火1男不治 目擊疑縱火 21:022019/05/26 社會 40層樓 10餘國千人競爬 04:102019/05/27 地方新聞 桃園山域救難演練提升救援能力 18:402019/05/27 社會 住警器4年6萬顆達標 竹市再募1萬5千顆 16:472019/05/28 生活 逾50年墳墓評估保留 大里二公墓遷葬遲緩 16:382019/05/28 生活 首宗山難國賠案 二審逆轉免賠 04:102019/05/30 政治要聞 竹縣消防局防災演練過程緊湊逼真 16:442019/05/30 社會 竹市欠債大戶透天厝遭法拍 減價2次打6.4折 17:592019/05/30 社會 社會熱門新聞 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 女童化糞池玩耍 父女三人斷魂 - 社會 不堪家暴 婦人砍下丈夫頭顱到警局自首 - 社會 女主任偷吃同校已婚男師 老夫妻護女校門口拉布條罵小三無罪 - 社會 獨家》陸航飛官色慾薰心 邀女下屬聊天強揉胸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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