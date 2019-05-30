台中市大里區中興路二段、德芳路口一棟透天厝，30日晚間近7時許、3樓窗戶竄出火舌，因當時正值下班時間、車輛較多，民眾見狀趕忙通報消防隊，消防局第三大隊出動11車、36人搶救，10餘分鐘後即控制住火勢，據了解，起火地點為三樓神明廳，所幸無人傷亡。

(中時 )