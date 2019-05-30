新北市中和區公所今（30日）下午2時30分與在地優良企業「景麗婚宴會館」簽署企業防災合作備忘錄（MOU）。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（30日）下午2時30分與在地優良企業「景麗婚宴會館」簽署企業防災合作備忘錄（MOU）。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（30日）下午2時30分與在地優良企業「景麗婚宴會館」簽署企業防災合作備忘錄（MOU）。（葉書宏翻攝）

為結合企業的力量，共同促進地區防救災能力之提升，新北市中和區公所今（30日）下午2時30分與在地優良企業「景麗婚宴會館」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），簽署儀式於該會館5樓舉行並由中和區長賴俊達與景麗婚宴會館總經理林崇虎共同簽署，期望透過企業防災的推動，打造中和成為一座減災防災的韌性城鎮。

中和區長賴俊達表示，公所自107年導入「企業防災」概念，與「威剛科技股份有限公司」簽署防災合作備忘錄以來，公所的防災演練，威剛企業均投入人力、物力支援，成效良好。

今年與在地優良企業「景麗婚宴會館」簽署企業防災合作內容除企業投入災害預防工作外，未來發生重大災難及開設防災避難收容所期間，該公司將協助本所供應災民飲食、用品及災害因應設備等資源。另賴區長呼籲，中和區各工業園區、各企業等皆需有自主防災能力，災害時能先「自助」，同時進而透過與公部門防災合作，加入中和企業防災行列，自助助人，擴大本區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構中和成為健康安全城鎮。

中和區公所表示，簽署儀式隆重舉行除了有新北市政府消防局副局長李清安、12區公所、立委、議員及42位里長到場觀禮之外，特別邀請具規模、形象好的本區優良企業（微星科技、瓏山林飯店及環球購物中心中和分公司）與9間宮廟與會見證，期望更多中和在地企業的參與。

簽署現場也特別安排簽署的夥伴林崇虎總經理薩克斯風的演奏，先是以台灣喜愛之日本曲目「大阪時雨」獨奏、接著林總經理吹奏「星夜的離別」，並由賴區長隨著旋律即興高歌，獲得在場觀眾滿場歡呼，最後吹奏「快樂的出帆」，由賴區長帶領公所主管全體合唱，讓氣氛達到最高潮，活動在溫馨和樂的氣氛中圓滿完成。

(中時 )