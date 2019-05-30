民進黨中執會昨（29）日通過總統初選辦法。總統蔡英文今天被媒體問及，若前行政院長賴清德初選勝出，是否會支持他，蔡總統回應，「這時候不該問我這個問題，我當然會說我會贏啊」。

民進黨中執會昨天討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過包括民調納入手機50%，納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調將於6月10日到14日進行。

根據中央社報導，蔡總統今（30）日出席2019贏在新南向高峰論壇受訪表示，中執會的決定也是黨的機制、是民主機制的一部份，既然已經做出決定，就遵從黨的決定來做後續的事情。

蔡總統表示，總統工作還是要做、每天行程都非常多，目前還是優先將國政做好，至於初選民調，「就拜託大家幫我顧一下」。

媒體問及若賴清德勝出，是否會支持賴清德。蔡英文回應，「這時候不該問我這個問題，我當然會說我會贏啊」。

媒體問及是否希望蔡賴配，蔡總統表示，「答案還是團結是最好的」，至於其他各種情形，就看整個黨來做後續共同的思考。

對此，PTT政黑板網友表示，「都依你的你還輸不就笑死人」、「奇怪，賴就敢說我會支持初選勝出的人，蔡為何不敢說咧」、「自信的女人最美麗」！

(中時電子報)