劉姓犯嫌涉嫌盜伐200公斤肖楠、扁柏木，該批木頭價值約20餘萬元。（邱立雅翻攝）

桃園市大溪分局復興分駐所所長呂尚紘及警員劉政虢日前晚間執行巡邏勤務時，行經復興區台7線與中正路口，發現一部自小客車行跡可疑，欲上前攔查，該車見警即加速逃逸拒絕接受攔查往大溪方向逃逸，警方緊跟在後，並通報線上警網攔檢。

該自小客行至台7線14.1公里處自撞護欄，警方即刻上前察看，發現車上載有肖楠、扁柏木一批及犯罪工具，警方當場將駕駛劉姓犯嫌逮捕偵辦。

警方表示，劉姓嫌犯想利用夜間躲避警方查緝偷運盜採國有林木，復興分駐所巡邏警網眼尖發現行跡可疑，通報線上警網攔檢並尾隨在後，犯嫌逃逸過程中自撞道路護欄，警方立即趨前查獲，警方並先將犯嫌戒護送醫，經到醫院檢視後無大礙隨後帶回偵辦，警方請林務局新竹林區管理處大溪工作站人員到場鑑定，經清點後近200公斤肖楠、扁柏木共價值20餘萬。

林務局人員表示該批肖楠木及扁柏木為國家公告貴重木，屬於天然林，從國有林班地流出，嫌犯則辯稱是受雇他人載運，但對於受雇人交代不清、警方於訊後移送桃園地檢署偵辦。

大溪分局表示，許多盜伐者為了一己的私利，利用各種方式躲避警方查緝任意盜伐、盜挖國有林木，嚴重影響森林保育，犯行相當惡劣，大溪分局將持續加強大溪及復興山區巡邏及查察勤務，保護國家珍貴林木。

(中時 )