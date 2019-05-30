新北市平溪區公所舉辦「性平體驗－端午縫香包」活動，鄉親們開心縫香包。（平溪區公所提供）

新北市平溪區公所舉辦「性平體驗－端午縫香包」活動，鄉親們開心縫香包。（平溪區公所提供）

新北市平溪區公所舉辦「性平體驗－端午縫香包」活動，共有26位居民報名，由於活動安排特別鼓勵男性參加，共有18位男性報名參加，超過參與人數的一半，其中更包括區內嶺腳里、石底里及平溪里共3位男性里長帶頭參與這場性別平等體驗活動，顯示地方領袖實踐性別平等的行動力。

參與這個活動的男性年紀分布上多為中高齡，居民表示過去多從事粗重的工作，像是礦工或務農，鮮少親手拿起針線縫製衣物，這次的活動對他們而言很有新鮮感。雖然參與的多數男性對於針線操作不太熟練，但在公所人員熱心的協助之下，最後都能順利完成香包縫製。

此次活動邀請平溪區十分公共托老中心一粒麥子基金會駐點社工蔡碧真親自帶領指導，並由公所人員及里幹事協助居民進行，而香包縫製的形狀為粽子的外型，在端午節前非常應景，另外這次活動的香包不放置香水顆粒，而是加入艾絨作為香氣來源，取材天然又環保。

平溪區長陳聖聰表示，由於區內年長男性居民早期多從事煤礦工這種粗重的工作，幾乎都是堅毅陽剛的黑面阿爸形象，這次活動的目的除了配合端午節縫香包的習俗外，也希望邀請區內男性居民體驗以往很少接觸的手工，體會過去女性家務中縫韌工作的辛勞，並且讓男性居民有機會學習縫紉技能，消除性別刻板印象，在生活中實踐性別平等。

活動尾聲，參與民眾開心地提起自己親手縫製的艾絨粽子香包拍照合影，有的居民手動得快更是縫製了一長串的粽子香包，十分厲害，這場活動也為平溪區的端午節增添了性別平等的和諧氛圍。

(中時 )