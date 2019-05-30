陸商務部：貿易談判很大程度取決美方態度和誠意 21:532019/05/30 旺報 潘維庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部新聞發言人高峰30日在例行記者會上表示，由於美方不斷升級貿易摩擦，各種動作不斷，使中美經貿磋商嚴重受挫。高峰表示，中美貿易談判能否取得進展，很大程度上取決於美方態度和誠意，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋商才有可能繼續。 高峰指出，中方始終認為，合作是中美雙方唯一正確的選擇。同時，合作是有原則的，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上決不讓步。 (旺報 ) #中美 #美方 #貿易 #高峰 #磋商 也許您會感興趣 推薦閱讀 轉單效益發威 藍牙耳機夯 立積原相 前景看俏 04:092019/05/26 產業特刊 台灣沒有抗中本錢 04:102019/05/26 時論廣場 IC Insights：半導體Q3可望復甦 04:102019/05/27 財經要聞 避貿易戰 中磊布局第三產能有成 04:102019/05/27 證券．權證 康普回台擴廠 明年中投產 04:102019/05/27 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－2大美指期 對沖交易操作 04:102019/05/28 證券．權證 貿戰燒到資通訊 陸廠沒在怕 04:092019/05/29 焦點新聞 15檔現金殖利率逾5％ 除息行情夯 04:102019/05/29 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－貿易戰有望緩解 留意非美貨幣 04:102019/05/29 證券．權證 台灣權王－外資捧 智邦、超眾權證吸睛 04:102019/05/29 證券．權證 兩岸熱門新聞 中國稱只滿足各國對稀土的「正當」需求 - 兩岸 - 中時 解放軍300艘軍艦 直逼美軍 - 日報 《環球時報》社評：美方應當想到大陸有稀土這張牌 - 兩岸 - 中時 美宣稱禁華為基於一定證據 陸外交部：能拿出來嗎？ - 兩岸 - 中時 陸趕製第3艘航母 料為亞洲最大 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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