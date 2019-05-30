大陸商務部新聞發言人高峰30日在例行記者會上表示，由於美方不斷升級貿易摩擦，各種動作不斷，使中美經貿磋商嚴重受挫。高峰表示，中美貿易談判能否取得進展，很大程度上取決於美方態度和誠意，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋商才有可能繼續。

高峰指出，中方始終認為，合作是中美雙方唯一正確的選擇。同時，合作是有原則的，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上決不讓步。

(旺報 )