北市警萬華分局員警張景義開槍擊斃黎姓竊嫌案，張景義最終獲得無罪定讞，整個事件背後，前萬華分局分局長陳文智默默協助張景義，四處奔波張羅８０萬元賠償給黎嫌家屬，成為爭取無罪定讞的因素之一，讓張景義對陳文智的全力相挺，感激萬分。

據悉，萬華分局員警張景義開槍射殺黎姓竊嫌，遭檢方起訴後移送法院審理，法官希望張景義應負部分道義賠償，才得考慮無罪判決，但張景義因沒錢表示無力償付，當時的萬華分局長陳文智得知此事後，主動跳出來協助張景義募款。

陳文智先是向警友會募集，但被拒絕，陳文智一度想發動全分局同仁一起協助張景義，下屬官警的反應卻是零零落落，一度讓陳文智無計可施，但陳文智為了協助下屬解決困難，四處拜訪轄內重要民間團體，最後獲得二個民間團體慷慨解囊捐助８０萬元，獲得黎嫌家屬接受後，順利讓張景義獲得無罪判決定讞。

陳文智為善不欲人知，但恰巧張景義３０日獲得無罪判決定讞後，才經由分局基層同仁透露，才使陳文智對同事義行曝光。

(中時 )