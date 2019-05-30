高雄某國中有名李姓女主任，跟同校一名已婚男性代理教師傳出不倫。男師的太太指，他們兩人曾在住處電梯10指緊扣擁吻，先生還大方在校門口親吻她的頭髮，後來還一起到摩鐵約會。而正宮的父母知道後，帶著印有「大X國中人事主任李X瑩和有婦之夫去摩鐵開房間」的白布條，在小三任職的校門口拉開示眾，而這名小三主任不滿名聲被破壞，憤而告上法院，但法官認為教職員彼此有私情在職務上有利害關係，非純粹是個人私德，因此判兩老無罪；小三不滿又上訴，二審法官仍維持原判。

聯合報報導，李女上訴指出，黃家老夫妻2017年11月3日趁學生要放學時，特意拉布條讓大家看，且布條影射她跟人有婚外情雖然未寫全名，但布條的內容，足以毀謗名譽。但拉布條的老夫妻否認誹謗，並表示此舉是為保護女兒婚姻，就是要讓學校跟家長知道，讓女婿與女主任兩人無法再來往！老夫妻倆還稱，李在學校擔任人事主任一職，可以算是公務員，她的行為與公共利益有關，可受公評。

原來李在學校曾擔任代理人事主任一職，外遇男當時也是該校的代理教師，橋頭地方法院一審指出，李姓主任與外遇男教師兩人曾是職務利害關係，有不正當往來，並非僅涉及私德、與公共利害全然無關之事，因此判黃家兩老無罪。

李女不服上訴高分院，合議庭審理指出，李擔任人事主任，掌管教師的出勤、考績、招聘、進修等業務，更經手代理教師的任用、缺補事務，與該男師有重大關聯，依公務員服務法、教師廉政倫理規範等規定，李均不該與這名有利害關係的已婚男性代理老師有不正常男女往來接觸，人事主任與代理教師不正當的互動，足以讓人合理懷疑有公私不分，並有損學校利益、名譽。合議庭指布條上文字縱然讓李女感到不快、或影響其名譽，但既然是屬事實又涉及公益，兩人舉布條的舉動有阻卻違法是由，難構成加重誹謗罪。法官認為原判決無不當，李上訴無理，故維持一審判決，駁回李女之訴。

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(中時電子報)