針對陸委會今(30)日宣布，禁止個人或團體赴海峽論壇參加涉及「民主協商」探索「一國兩制」的活動，違法政黨可解散。中國國民黨表示，陸委會恫嚇台灣人民或民間團體的作法，充分顯示民進黨政府對於改善兩岸當前僵局已經「嘸撇步」，只能藉由阻礙兩岸交流，來掩飾其兩岸政策上的無能與窘境。

國民黨強調，兩岸之間應有良性交流、廣泛互動，才能增進彼此了解，化解敵意，而海峽論壇以文化、經貿為基礎，是長期以來兩岸重要的民間溝通交流平台，也是促進兩岸之間相互了解、增進互信的重要管道。

但民進黨政府出言恐嚇參加論壇的台灣人民與民間團體，意圖阻卻兩岸之間的交流與互動，只是凸顯民進黨政府在改善兩岸關係上已經無能為力，更讓蔡英文總統宣示的「維持現狀」徹底破功。

國民黨表示，民進黨封閉、鎖門的兩岸思維，無助於改善兩岸關係，希望民進黨政府能三思而行，以兩岸和平發展、台灣人民福祉為重，切勿因意識型態作祟，讓當前兩岸關係的緊張局勢陷入更危險的邊緣。

(中時 )