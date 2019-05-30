賴清德沈澱一夜後所寫的臉書，像是認輸一樣，在找台階下。(圖擷自賴清德臉書)

民進黨初選辦法昨(29)日在中執會終於拍板通過，外界認為，賴清德陣營不敵英系集結的強大力量，不得不接受四大條件。英德交戰初選辦法結果出爐，賴清德昨晚第一時間表達強烈遺憾，反觀大獲全的英系反應大不同。宅神朱學恒上節目時爆料，他親眼目睹英系大老跑去慶功，才晚上6時已喝得滿臉通紅。

宅神在東森電視節目《政治神邏輯》上爆料，昨晚六時和朋友一起吃夀司，遇見一位民進黨大老，就坐在自己的右手邊，當時他已喝到滿臉通紅，顯然是來慶功的。從民進黨中執會結束，才晚上6時他已喝成這樣，可見英系所有的運籌帷幄已大勝，賴清德昨晚感覺很可憐，他深夜發文說，「被修改的不是『辦法』而是『民主』，被傷害的不是『初選』而是『民進黨』」。

宅神提到，曾有傳言當年有人大為震怒說，「如果我不能勝選，就要脫黨」，至於蔡英文是否有這樣表態，外人也不知道，這是無法證實的坊間謠傳。宅神認為，如果賴清德還能勝出的話，我們只能說，看英系通過初選辦法這麼高興，賴清德應該很難勝出，他們英系可是贏定了。

宅神指出，賴清德在壓力下似乎詩興大發，今早又在臉書發文寫道，「初選已經確定，請大家不必再批評黨，萬物皆有裂痕，那也是光照進來的地方」。賴清德沈澱一夜後改口，就像是認輸一樣，是在找台階下。宅神認為，賴清德在民進黨初選勝的機率很低。

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(中時電子報)